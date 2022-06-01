73e élection de Miss Monde 73e élection de Miss Monde

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Trois ans après son élection au titre de Miss France, en décembre 2022, Indira Ampiot représentera la France à la 73e édition du concours Miss Monde. Cette aventure s'inscrit dans la continuité de son parcours et de son envie de faire rayonner la France à l'international. Dans les pas de Marine Lorphelin, première dauphine de Miss Monde 2013, Indira Ampiot est déterminée à décrocher la couronne de Miss Monde et tentera de renouveler l'exploit de Denise Perrier, dernière Française élue en 1953. L'occasion de suivre en direct depuis Nha Trang, au Vietnam, une cérémonie qui s'annonce grandiose et pleine de surprises.