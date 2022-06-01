À quel prix ? la suite Noz, B&M, Normal : leurs secrets pour vous faire économiser toujours plus (2/2)

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Action, Normal, B&M, Noz… ces enseignes promettent des grandes marques à petits prix, des arrivages permanents, des promos qui donnent l’impression de faire une affaire immanquable. Mais est-ce vraiment moins cher que partout ailleurs ? Et surtout, comment arrivent-ils à proposer ces tarifs ? Pourquoi payer sa lessive 8 euros quand on peut s’offrir le même baril pour 3 euros seulement ? Shampoing, lessive, produits d’entretiens : sur ce marché qui pèse près de deux milliards d’euros par an, les champions du discount Action, Normal et B&M partent à l’assaut de la grande distribution. Alors que plus d’un Français sur deux limite ses achats de produit d’hygiène faute de budget, la chasse aux bonnes affaires est un sport national ! Chez B&M, la lessive et les gels douche sont des produits d’appel. Comment l’enseigne arrive-t-elle à dénicher des lots de grandes marques à prix cassés ? Face à eux, Normal, le géant Danois, mise sur une petite révolution au rayon droguerie : des nouveautés chaque semaine et des produits tendance à tout petit prix. Où trouvent-ils leurs futurs best-sellers ? Qui sont ces nouvelles fées du logis qui arrivent à rincer toujours plus les prix ? Mais les produits que vous achetez sont-ils toujours les mêmes ? Et si c’était le meilleur plan pour décorer sa maison à prix cassé ? Noz, le champion français du déstockage, s’est fait une spécialité d’acheter les stocks de toutes les grandes enseignes en difficulté. Franchir la porte d’un de leurs magasins, c’est comme entrer dans une caverne d’Ali Baba. On ne sait jamais ce qu’on va y trouver. Mais on est sûr de tomber sur des articles de moins 30 à moins 80 % ! Quels sont les secrets de cet empire pour rafler ces lots en quantités monstres ? Comment leur armée d’acheteurs et de négociateurs flaire-t-elle les bons coups et réussit à décrocher de tels prix ? Noz peut-elle devenir une enseigne de référence pour équiper votre maison à prix bradés ?