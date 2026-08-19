À quel prix ? Émission 4 (2/2)

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Julien Courbet et son équipe sont de retour pour répondre à la question suivante : que valent les petits prix ? Investir dans l’immobilier avec un tout petit apport, s’acheter un jean à prix mini ou un aspirateur robot entrée de gamme, opter pour une banque en ligne sans aucun frais ou un cabinet dentaire low-cost, est-ce une bonne idée ? Peut-on se fier à ces offres alléchantes ? Peuvent-elles rivaliser avec les produits plus onéreux ? Sont-elles vraiment synonymes d’économie ? Analyses en laboratoires, études comparatives, enquêtes de terrain, les experts passeront ces produits et services de grande consommation au crible. Le tout dans une ambiance conviviale et toujours au service du pouvoir d’achat des Français. Et nouveauté, dans sa superette, Olivier Dauvers nous éclairera sur les arnaques à éviter au rayons « petits prix » de nos supermarchés. Enfin, le chef Norbert Tarayre, invité exceptionnel de cette émission nous partagera ses bons plans pour se régaler à moindre coût.