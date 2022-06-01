Alerte à l'hôtel : 30 jours pour tout relancer Souppes-sur-Loing (2/2)

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Diffusé le 15/10/2026

Fred Sirieix et Pauline Petta interviennent « À la Vieille Halle », un hôtel-restaurant de 17 chambres, sans étoile, situé à Souppes-sur-Loing (Seine-et-Marne), menacé de fermeture en raison d'une e-réputation désastreuse et d’un mauvais état. Face à Mme Hoang, une propriétaire enfermée dans le déni et qui ne sait plus gérer son hôtel, ainsi qu’à une équipe à bout de souffle, les experts ont un mois chrono pour tout réorganiser, rénover l’établissement et rétablir le dialogue avant qu'il ne soit trop tard !