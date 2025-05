Alias S1 E12 - Jeux dangereux (1/2)

Ayant appris des révélations terribles sur sa propre mère, Sydney annonce à Vaughn qu'elle veut mettre un terme à sa vie d'agent double. Haladki, agent de la C.I.A., cherche à discréditer Vaughn... Les deux hommes s'affrontent ! L'enquête qu'il mène sur le SD-6 étant de plus en plus dangereuse pour des innocents, Will décide de renoncer, mais il reçoit un nouvel appel anonyme et rencontre Kelly Mc Neil, qui le pousse à reprendre ses recherches...