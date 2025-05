Alias S1 E16 - La prophétie

Un espion du Département de Recherche Spéciale mène l'enquête sur les liens personnels de Sydeney avec le réseau Rambaldi. Au même moment, au Brésil Sydney, poursuivie par des hommes armés, tente de sauver sa peau. Elle arrive au sommet d'une falaise et saute sauvée par son parachute. A son retour aux Etats-Unis, elle est retenue par le DSR. Tout comme la division de recherche paranormale de l'Agence Nationale de Sécurité, ils recherchent une explication à propos de l'image de Sydney sur la page 47 du dossier Rambaldi. Selon Vaugh, le texte qui accompagne l'image a été partiellement décodé, et est maintenant identifié comme "" La Prophétie "". Le CIA refuse de coopérer avec la DSR malgré tous les efforts de Haladki pour prêter assistance à l'agence rivale. Après avoir subi une batterie de tests psychologiques, Sydney est soumise à un exercice physique. Elle refuse et s'enfuie au dépit de l'équipe de chercheurs du DSR...