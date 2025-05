Alias S1 E17 - Questions-réponses

Parce qu'elle correspond à la femme décrite par Rambaldi dans sa prophétie, le DRS et le FBI ont arrêté Sydney. Le FBI a envoyé une commission spéciale chargée de l'interroger et de décider de son sort. Sydney répond à toutes les questions, insinuations ou accusations de son interlocuteur. Elle raconte aussi comment elle a été recrutée par le SD-6, comment son fiancé a été assassiné, comment elle a contacté la CIA, comment elle a découvert que son père était lui aussi agent double, etc… Pendant ce temps, Vaughn et Jack essaient de trouver une solution pour faire relâcher Sydney, car si elle est retenue trop longtemps, le SD-6 découvrira son rôle d'agent double… Alors qu'elle doit rejoindre son avion pour l'Italie, Sydney est prise en chasse par la police et s'échappe en précipitant sa voiture dans l'océan. Elle acquiert ainsi la conviction que sa mère a survécu à son accident, qu'elle doit toujours être vivante et que c'est sans doute elle, la femme de la prophétie…