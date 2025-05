Alias S1 E18 - Point faible

Sydney rentre à Los Angeles : elle a prouvé qu'elle n'est pas la femme décrite dans la prophétie de Rambaldi et le FBI la laisse en paix. Par contre, comme le lui explique son père, son intuition au sujet de sa mère était juste. Laura Bristow n'est pas morte dans un accident de voiture. A l'insu de Jack, la CIA avait formé une commission afin d'enquêter sur elle, commission dont faisait partie Sloane. Jack découvre à son tour l'horrible vérité… Très déstabilisé, il s'oppose à ce que Sydney recherche sa mère. Mais Sydney est déterminée à retrouver sa mère, elle rencontre en privé Sloane pour lui demander de l'aide. Sydney et Dixon partent à Vienne en mission récupérer une puce contenant des informations sur ses transactions financières. A Vienne, l'un des deux agents SD-6 a été découvert et supprimé. Sydney et Dixon récupèrent de justesse la puce et ramènent à Los Angeles le deuxième agent. Cet agent, Noah Hicks, infiltré depuis 5 ans dans le corps diplomatique russe, est un ancien amant de Sydney… Entre deux voyages, Sydney retrouve en coup de vent Francie et Will. Les deux amis découvrent par hasard un billet d'avion de Sydney : elle n'était pas à Seattle mais en Italie… pourquoi leur ment-elle ?