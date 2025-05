Alias S1 E19 - Face cachée

De retour de Russie, Sydney visionne l'enregistrement d'un entretien avec sa mère, Khasinau et Caulder, le soit-disant agent du FBI qui poursuivait Laura Bristow au moment de sa disparition. Grâce à d'autres renseignements obtenus par le SD-6, on sait que Caulder est toujours en vie, et qu'il est toujours en relation avec Khasinau. Jack désapprouve toujours la quête de Sydney et, en même temps, fait tout pour l'aider. Il visionne lui aussi l'entretien entre Laura et le KGB, ce qui augmente encore son désarroi. Sloane envoie Sydney et Dixon en Australie afin d'enlever Caulder. Alors que Sydney est en Australie, Vaughn apprend que l'Iceberg est lui aussi sur les traces de Caulder. Sydney entre dans la maison de ce dernier pour le trouver mort. Elle affronte le tueur, l'Iceberg, qui s'avère être… Noah.