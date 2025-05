Alias S1 E20 - Mauvaise posture

"Sydney se remet mal de la mort de Noah. Elle se sent aussi monstrueuse que les horreurs qu'elle combat. Vaughn tente de la déculpabiliser et lui rappelle ses exploits accomplis. «Gorge profonde» continue son harcèlement sur la personne de Will : il l'incite à poursuivre son enquête et l'informe que son ravisseur est le père de Sydney. Will, apeuré, soucieux de protéger ceux qu'il aime, décide de rencontrer Jack. Pendant ce temps, Sydney tente de piéger Khasinau, la C.I.A accepte son plan et Vaughn l'accompagne. Se faisant passer pour des experts au service d'une compagnie d'assurances, Sydney et Vaughn obtiennent un rendez vous avec lui pour lui vendre une deuxième fiole de la ""solution Rambaldi"". Khasinau enverra Sark réaliser la transaction. Une fois la transaction réalisée, la C.I.A n'aura plus qu'à suivre la trace de Sark pour remonter jusqu'à Khasinau. Sloane apprend qu'une vente de la ""Solution Rambaldi"" aura lieu à Denpasar en Indonésie. Dixon est chargé de récupérer le produit et ce par tous les moyens qui lui sembleront nécessaires…."