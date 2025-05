Alias S1 E22 - Danger immédiat

Lire la vidéo

Sydney est contactée par Khasinau, via Sark…Si elle veut récupérer Will vivant, elle doit “l'échanger” contre “la page blanche” de Rambaldi et une fiole contenant un révélateur. De son côté, Dixon a compris que Sydney lui cachait quelque chose… Il enquête. Vaughn, à la fois pour ne pas poursuivre le scénario familial instauré par son père consistant à suivre aveuglément les ordres de la C.I.A , à la fois par souci de justice et à la fois par amour pour Sydney, propose à celle-ci de l'aider à libérer le journaliste et à détruire la machine infernale de Khasinau. L'entreprise a lieu… Pendant que Jack “rachète” Will, Vaughn et Sydney s'introduisent dans l'entrepôt pharmaceutique où la machine est cachée. Comme convenu, Sydney pose une charge d'explosif au mercure pour détruire le labo. L'explosion désintègre la machine, qui libère une quantité d'eau vertigineuse emplissant les couloirs de l'entrepôt sécurisé. Sydney parvient à sortir avant que les portes ne se referment, mais Vaughn reste désespérément coincé à l'intérieur… La masse d'eau l'engloutit…