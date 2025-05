Alias S2 E10 - Désigné coupable

Diffusé le 24/10/2014

Sydney explique à Will que s'il poursuivait les tests psychologiques, la CIA serait prête à le recruter. Plus tard, Irina tente d'expliquer à sa fille pourquoi elle travaillait pour le KGB et se sent coupable d'avoir abandonner sa fille. Sloane torture Sark et le questionne quant à l'échec de sa mission au Cashmir. Sark ne comprenant pas rappelle à Sloane sa loyauté et ce dernier émet l'hypothèse que des fuites pourraient venir du SD6. Peu de temps après, Sloane organise une mission incluant Sark et Sydney. Il leur faudra se procurer le terminal d'accès à échelon. Cuvee est en possession de ce terminal à Paris mais compte le déplacer en transport blindé. Pendant ce temps à la CIA, Vaughn donne à Sydney sa contre-mission. Elle doit détruire le programme contenu dans le terminal, de façon que le SD6 récupère un disque dur vide. Au même moment, Jack dit à Irina qu'il l'a soupçonne d'être de mèche avec Sark. Il lui propose un marché : si elle lui dévoile ses plans, elle sera alors placée en résidence surveillée… A paris, Syndey et Sark sont déstabilisés. Ils s'aperçoivent que ça n'est pas un simple blindé mais un convoi. Sydney part à la poursuite d'un homme qui court avec une mallette, et finit par la lui subtiliser. Elle a le terminal en main. Entre temps, Sloane présente Jack à Ariane Kane, la chef de l'Alliance, qui enquête sur la mystérieuse réapparition d'Emily.