Alias S2 E7 - Dangereuse alliance

Diffusé le 22/10/2014

"Vaughn, ongles ensanglantés, se rend à la cellule d'Irina. Elle le remercie d'avoir témoigné en sa faveur concernant l'incident de Madagascar. Il lui demande ce que Khasinau a trouvé de son expérience de la ""balle rouge"" sur les individus. En échange, Irina veut savoir si Vaughn est amoureux de Sydney… Will informe Sydney que les tests de 1982 manque dans les registres. Sydney lui explique que ce «projet de Noël» selon Vaughn serait en cours auprès des services secrets russes afin de recruter des taupes américaines. Sydney apprend par la CIA que Vaughn est malade et demande à Irina s'il existe un antidote. En effet, il existe mais pour se le procurer il faut se rendre dans un camp d'entraînement pour les sous-mariniers nucléaires situé en Estonie à la base de Paldiski. Autre chose, l'antidote est spécifique aux gènes ce qui signifie que Sydney doit en fabriquer avec le sang de Vaughn. Syndey se rend au laboratoire de Paldisky, et se trouve nez à nez avec Sark. En trouvant les équipements, elle apprend que les alarmes retentiront si elle tente de modifier le sérum."