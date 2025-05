Alias S2 E9 - Double jeu (2/2)

Diffusé le 23/10/2014

Vaughn resté à la CIA apprend que l’équipe a été prise en embuscade. Sa vision empire quand il apprend que les ogives nucléaires seront activées le demain à 17 heures. Le trio se rend à Sinagrar et Jack rencontre son contact. Ils peuvent alors rentrer en contact avec la CIA qui les informe de l’activation prochaine des ogives nucléaires. Déguisés en pakistanais, ils décident de se rendre à la base en camion, mais sont attaqués par les rebelles. Jack, blessé, tombe à terre sur une mine anti-personnelle… Sydney demande de l'aide à Irina, elle seule peut l'aider à désamorcer la bombe. Slaone reçoit un coup de fil anonyme concernant sa femme lui demandant une rançon de 100 millions de dollars d’ici 24 heures, sinon cet homme dénoncera l’échec de l’assassinat d'Emily et sa trahison vis-à-vis de l'alliance. Pendant ce temps, Jack et Sydney pénètrent dans la laboratoire et à leur grande surprise, découvrent que les noyaux de plutonium ne sont plus dans les ogives. Soudain, Cuvee fait irruption aux côtés d’Irina. Le père et la fille sont faits prisonniers mais quand Irina se retrouve dans la cellule de son mari, elle lui révèle que Sark s’est associé aux rebelles et qu’elle joue le jeu de Cuvee, pour éviter les soupçons. En quittant la cellule, elle lui a remis les clefs de la cellule entre les mains…