Alias S5 E17 - Un sentiment d'éternité

Sydney et Jack disposent de très peu de temps pour arrêter Sloane et Irina. En effet, ceux-ci ont désormais franchi toutes les étapes nécessaires au bon déroulement du plan final de Rambaldi. Le dernier élément n'est plus un obstacle à la réalisation de leur projet diabolique. Coûte que coûte, père et fille déploient des trésors d'imagination pour les stopper avant qu'il ne soit trop tard. Mais qui sait exactement ce qu'avait en tête l'alchimiste de talent qu'était Rambaldi en confectionnant cet artefact ?...