Arnaques ! Arnaqués par leurs proches : la pire des trahisons (1/2)

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Diffusé le 25/09/2026

Les escrocs n'ont peur de rien. Leurs victimes ne sont plus seulement de parfaits inconnus, ils s’attaquent aussi à leurs proches : conjoints, amis, amoureux, membres de la famille... Et les conséquences sont souvent dévastatrices. Il aurait arnaqué une quarantaine de femmes Près de Chartres, un homme est soupçonné d'avoir manipulé et dépouillé des dizaines de femmes rencontrées sur des sites de rencontre. Après avoir gagné leur confiance, partagé leur quotidien et parfois même fondé une famille avec elles, il aurait disparu avec leurs économies. Plus de 40 victimes ont été identifiées. Certaines se retrouvent aujourd'hui avec des dettes pouvant atteindre jusqu’à 17 000 euros. Cet escroc aurait également arnaqué clients, employés et fournisseurs pour un préjudice total dépassant les 100 000 euros. Arnaqué par un proche ! Marie-Cécile, elle, a été trahie par son mari. À cause de ses agissements, l'administration fiscale lui réclame 1,7 million d'euros. Dans l'impossibilité de payer, elle a perdu son appartement et ses enfants ont été expulsés de leur logement à cause de leur père. Arnaque à l’amour : ils ont tout perdu Stéphanie, Christine et Gaëtane pensaient avoir rencontré l'homme de leur vie sur Internet. Attentionné, séduisant, rassurant... Derrière cette façade se cachaient en réalité des « brouteurs », ces escrocs spécialisés dans la manipulation affective. Après avoir gagné leur confiance, ils les ont dépouillées de leurs économies.