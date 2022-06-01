Arnaques ! Des petits commerçants nous arnaquent ! (1/2)

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Diffusé le 16/10/2026

Un faux boulanger, un traiteur aux abonnés absents, un prestataire de cartes grises qui ne fait aucune démarche dans les règles… Il suffit parfois du beau discours d’un repreneur, de vidéos alléchantes sur les réseaux ou d'un simple formulaire en ligne pour perdre gros. Face à des pratiques qui laissent des dizaines de victimes sur le carreau, les journalistes d'Arnaques ! partent sur le terrain pour mener l'enquête et confronter ceux qui ne tiennent pas leurs promesses et disparaissent. Le faux boulanger qui roule tout le monde dans la farine En Maine-et-Loire, il se présente comme le repreneur idéal de plusieurs boulangeries. Mais d’après ceux qui ont eu affaire à lui, il obtiendrait les clés des commerces sans jamais régler ni loyers, ni fournisseurs, ni salaires. Les dettes qu'il aurait laissées derrière lui dépasseraient les 70 000 euros en seulement quelques mois, plongeant des artisans dans des situations dramatiques. L'enquête remonte sa piste de commerce en commerce pour comprendre comment il aurait ainsi ciblé des boulangers prêts à lui faire confiance, et comment sa propre famille en est arrivée à le décrire selon ses propres termes comme un escroc redouté de tout le métier. Commandes non livrées, les traiteurs qui laissent les clients sur leur faim Monsieur et Madame I. cuisinent et livrent des spécialités réunionnaises. Partout sur les réseaux sociaux, ils affichent leurs plats très alléchants à coups de posts très bon enfant. Une fois la commande passée, les clients sont ravis : photos et numéros de suivi à l'appui, leur festin semble tout prêt d’arriver chez eux. Problème : ils reçoivent rarement leurs colis. Au moins une douzaine de clients se disent victimes pour des préjudices allant de 162 à 2 400 euros. Pour comprendre le fonctionnement du couple de traiteurs, les journalistes d'Arnaques ! se font passer pour des clients et commandent à leur tour. Verdict : les bordereaux d'expédition sont bien réels, mais selon l’entreprise de transport les colis ne quitteraient pas le domicile du couple. Ce dernier révèle avoir coupé les ponts après une douzaine de collectes fantômes. Alors qui sont ces traiteurs ? En tout cas, ils mènent une double vie professionnelle. Musiciens, ils se produisent dans des festivals à travers la France. L'équipe d’Arnaques ! part sur leurs traces, de la Sarthe à Paris, avant de les confronter en pleine tournée en Normandie où l’échange s’avère plus que tendu. Cartes grises, en un temps record il arnaque 40 personnes En Gironde, Monsieur D., un prestataire spécialisé dans les démarches de carte grise, aurait encaissé l'argent d'une quarantaine de clients sans jamais reverser un centime à l'administration. Le préjudice total se monterait à 20 000 euros. Ses victimes ont porté plainte. L’une d’entre elles, Émilie, décide de mener l'enquête : de la sous-préfecture à l'ANTS, elle met au jour les failles d'un système de cartes grises largement privatisé, où plus personne ne semble en mesure de contrôler des officines comme celle de Monsieur D. Les journalistes suivent la trace de ce prestataire qui a aujourd’hui placé sa société en liquidation judiciaire. Lorsqu'il finit par s'expliquer, une autre affaire refait surface : celle d'une cliente dont il aurait falsifié la signature pour empocher une partie de la vente de sa voiture d’occasion. Entre dénégations et coups de bluff, l'enquête déroule le fil d'un système bien plus vaste qu'il n'y paraît.