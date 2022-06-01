Arnaques ! Placements d’argent : quand les économies d’une vie disparaissent (2/2)

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Ils ne sont ni traders ni grands investisseurs. Ce sont des Français comme les autres, qui ont mis de côté, année après année, quelques milliers d’euros. Des économies durement gagnées qu’ils pensaient faire fructifier… avant de tout perdre. Ce soir, « Arnaques ! » enquête sur deux affaires de placements qui ont laissé des épargnants sur le carreau. La face cachée du roi du kebab Il se dit millionnaire grâce à son enseigne de restauration rapide. Train de vie spectaculaire, réussite affichée et discours bien rodé : il inspire confiance. Alors, lorsqu'il lance son club d'investissement, certains épargnants pensent avoir trouvé le bon filon pour faire fructifier leurs économies. Mais pour plusieurs d'entre eux, le rêve tourne à la catastrophe. Certains affirment avoir perdu toutes leurs économies. Arnaques ! a enquêté sur Hakim Benotmane et sur les dessous de ce club d'investissement. 168 victimes, 7 millions de préjudice : le grand cru de l'arnaque ! Autographes de stars, stations de lavage automobile, ventes aux enchères, vignoble. Cet homme promet la lune à ses investisseurs, mais les victimes s’accumulent. 168 personnes auraient été victimes de sa dernière opération : un vignoble présenté comme l’équivalent d’un grand cru. Au final : des parts vendues à prix d’or pour un vin loin de la qualité promise… Résultat : 8 millions d’euros de préjudice estimé. Arnaques ! a remonté la piste de ce vaste système et rencontré ceux qui y ont laissé leurs économies.