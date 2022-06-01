Arnaques ! Vacances : attention aux pièges (1/2)

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Dans le sud, deux femmes auraient arnaqué plus de 300 personnes Derrière les promesses de voyages de rêve à prix cassés se cachent parfois de véritables escroqueries. C'est le cas de plus de 300 clients qui pensaient avoir réservé leurs vacances auprès d'une plateforme spécialisée. À la clé : des séjours annulés, des économies envolées et près de 1,5 million d'euros de préjudice. Aujourd'hui, l'une des dirigeantes a disparu. Les victimes, elles, sont bien décidées à la retrouver pour obtenir des réponses. 70 camping-cars vendus et trois millions d’euros disparus À Périgueux, 70 propriétaires décident de vendre leur camping-car pour en acheter un plus récent ou réinvestir l’argent. Mais les paiements n’arrivent jamais. Le vendeur encaisse les sommes… et disparaît. Aujourd’hui, ces victimes se retrouvent sans véhicule… et sans économies Parking pour les vacances, la nouvelle arnaque Vous confiez votre voiture à un service de voiturier à l'aéroport à prix cassé pour partir en vacances l’esprit tranquille. À votre retour, le choc : votre véhicule est cabossé, sale, rayé, le coffre vide, avec 600 km de plus au compteur et une amende pour excès de vitesse à votre nom. Bienvenue dans l’enfer des "parkings sauvages" autour de l’aéroport d’Orly. Dans cette enquête, nous avons infiltré le système opaque de ces entreprises "fantômes". En équipant des véhicules de traceurs GPS et en utilisant des caméras cachées, nous avons levé le voile sur les méthodes de voyou de gérants comme Monsieur M. et Monsieur K. : loin des parkings sécurisés promis, les voitures des vacanciers sont abandonnées dans des centres commerciaux, sur la voie publique ou utilisées pour les besoins personnels des gérants. Entre l'impuissance des maires, la complicité passive des plateformes de réservation en ligne qui ferment les yeux pour encaisser leurs commissions, et la traque de ces entrepreneurs qui fuient dès que la vérité éclate : plongez au cœur d'un business juteux et décomplexé qui exploite la confiance des voyageurs.