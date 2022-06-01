Arnaques ! Voisins : la guerre est déclarée (2/2)

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Un portail, un chien, une servitude de passage, des poubelles… Il suffit parfois d’un rien pour transformer une relation de voisinage en véritable guerre ouverte. Face à des situations parfois totalement bloquées, notre négociateur Hervé Pouchol tentera de rétablir le dialogue avant que les conflits ne deviennent irréversibles. Temps de chien entre voisins Dans l’Allier, le problème entre ces voisins porte un nom : Victoire, une chienne de 2 ans. Selon Lionel, son maître, elle serait adorable et parfaitement éduquée. À en croire Loann, Thomas et Ophélie, ses voisins, elle serait plutôt une championne toutes catégories de l’aboiement, des déjections et des réveils nocturnes. Aujourd’hui, chacun est à bout. De locataire à ennemi En Normandie, Marcel et son ancien locataire Pascal sont au bord de l’explosion. À l’origine de la guerre : des loyers impayés, un logement dégradé, des menaces… Mais le conflit prend une tournure encore plus personnelle quand chacun accuse l’autre d’avoir voulu lui voler sa compagne. Entre rancœurs, menaces et règlements de comptes, leurs disputes sont devenues incontrôlables. Trois mètres de trop En Picardie, Sylvie et Didier se déchirent autour d’une servitude de passage. Portail, piquets, accusations de vols, lettres insultantes et provocations : leur guerre de voisinage ne connaît plus de limites. Un conflit qui pourrait coûter très cher à Sylvie et menacer sa maison. La guerre des poubelles En Vendée, Émilie accuse son voisin restaurateur de transformer leur cour commune en véritable décharge publique. Odeurs, déchets, asticots… Aujourd’hui, entre les deux voisins, le dialogue est totalement rompu. Le portail de la discorde En Normandie, Marie-Line et Véronique s’affrontent depuis plusieurs années autour d’un droit de passage. L’installation d’un portail a fait voler en éclats une ancienne amitié. Malgré une décision de justice, le conflit continue d’empoisonner leur quotidien.