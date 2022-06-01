Au cœur du crime S2 E2 - Meurtre au paradis : les mystérieuses vacances d’Alicia Faye

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Diffusé le 07/11/2024

13 mars 2021. Alicia Faye, une Bordelaise de 25 ans, est retrouvée morte dans un quartier populaire de Cayenne, en Guyane, à 7 000 kilomètres de chez elle. Une mort violente, sans signe d’agression sexuelle : la jeune femme a reçu une balle entre les deux yeux. Pour les parents d’Alicia, Bernard et Jacqueline, c’est l’incompréhension ! En effet, ils croyaient leur fille à Paris pour un week-end entre copines ! Pourquoi leur avait-elle caché la réelle destination de son voyage ? Que faisait-elle de l’autre côté de l’océan Atlantique ? Et surtout comment cette modeste vendeuse, habituée à cumuler les petits boulots pour joindre les deux bouts, s’est-elle payé un tel voyage alors qu’elle est au chômage depuis 4 mois ?