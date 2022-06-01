Au cœur du crime S4 E19 - Affaire Notthoff : le crime était signé d’avance

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En septembre 2011, Drost Notthoff, un riche chef d’entreprise allemand installé sur la Côte d’Azur, est retrouvé pendu dans le jardin de sa luxueuse demeure. À première vue, l’homme s’est suicidé... L’autopsie confirme d’ailleurs la mort par asphyxie. Et il n’y a aucun témoin pour remettre en cause ces conclusions. Seulement, pourquoi cet homme d'affaires jovial, à qui tout semblait réussir, aurait-il voulu mettre fin à ses jours ? La semaine suivant la mort de Drost Notthoff, un incroyable rebondissement va relancer l’affaire. La victime aurait rédigé un testament et son contenu a de quoi surprendre : le chef d’entreprise lègue l’intégralité de sa fortune à une seule et unique personne… avec qui il n’entretenait pourtant plus aucun rapport ! Tandis que les proches sont abasourdis, les enquêteurs s’interrogent. Cette lettre manuscrite est-elle bien authentique ? Et si l’étrange suicide cachait un plan diabolique pour mettre la main sur un pactole de plusieurs centaines de milliers d’euros ?