Au cœur du crime S4 E20 - Affaire Guittard : un meurtrier à la fête des voisins ?

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Diffusé le 18/06/2026

Le Mans, dans la Sarthe. Ce 29 juin 2015, alors qu’elle rend visite à son père, la fille aînée de Frédéric Guittard découvre un appartement sens dessus dessous. Les meubles sont renversés, les tiroirs éparpillés et plus effroyable encore, le corps de Frédéric Guittard gît à moitié nu, le pantalon baissé sur les chevilles ! Ce détail semble écarter l’hypothèse du cambriolage qui a mal tourné, d’autant que le butin est assez limité : seuls un ordinateur et un téléphone portable ont disparu. Alors, qui pouvait en vouloir à cet ancien directeur commercial réputé jovial et bon vivant, au point de l’exécuter de trois balles de revolver dont une en pleine tête ? Les soupçons des enquêteurs se concentrent sur sa femme, Touria. Après 25 ans de mariage, Frédéric aurait demandé le divorce et le couple se livrait une guerre sans merci, notamment sur le partage des biens...