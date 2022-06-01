Au cœur du crime S4 E3 - Vanessa Melet, 37 ans, disparition inquiétante

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Diffusé le 20/06/2026

Depuis le 6 décembre 2016, Vanessa Melet, 37 ans, a disparu sans laisser de trace. Ce matin-là pourtant, en sortant du domicile de ses parents vers 7h30, elle avait lancé à sa mère « je vais faire un tour, je reviens… » Alors, qu’est-il arrivé à cette conseillère bancaire de Langrune-sur-Mer dans le Calvados ? Pour les parents de la jeune femme, impossible d’envisager une disparition volontaire ou un suicide. Ils sont persuadés qu’un homme est derrière tout cela. Un homme qui aurait profité de sa vulnérabilité. Et l’un des soignants qu’elle a consultés intrigue tout particulièrement ses proches. Le médecin dans le collimateur des parents de Vanessa Melet est psychothérapeute, hypnotiseur. Pourquoi les relevés téléphoniques de Vanessa indiquent qu’ils ont échangé à quatre reprises la veille de sa disparition ? La mère de Vanessa Melet raconte son combat pour connaître la vérité.