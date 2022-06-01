Au cœur du crime S5 E1 - Affaire Morel : l’homme aux deux visages

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1996, dans la région de Rouen, en Haute-Normandie, Marylène, 17 ans, s'est comme volatilisée. Dans sa famille, personne ne croit à la fugue et pourtant, c'est la conclusion à laquelle arrivent les gendarmes. Jusqu'à ce qu'un an plus tard, une autre jeune femme disparaisse dans la même région. Les deux jeunes femmes se ressemblent et, coïncidence troublante, elles avaient une connaissance commune : Jean-Yves Morel, un homme courtois, catholique pratiquant et bon père de famille, au-dessus de tout soupçon. Alors qu'est-il arrivé à ces deux jeunes femmes ?