Au cœur du crime S5 E11 - Affaire Onfray : le boucher

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Diffusé le 05/08/2026

Octobre 1998, à Nice, le bureau de poste de la rue Joffre vient d'être cambriolé. Après des mois d'enquête, Philippe Rosso et Luc Onfray sont arrêtés et passent aux aveux. Ils révèlent même aux policiers les noms de leurs complices. Parmi eux, un certain Michel Renard. Mais l'homme s'est volatilisé ! Il a même été déclaré disparu trois mois plus tôt, par sa belle-fille, Alexandra. Disparition volontaire ? Règlement de compte ? Mais il y a un élément qui va interpeller les enquêteurs. La belle-fille de Michel Renard a aussi porté plainte contre son beau-père pour viol et attouchements sexuels ! Étrange. D'autant que les enquêteurs vont découvrir qu'à l'époque, le chef de la bande des braqueurs, Philippe Rosso, entretient une relation avec Alexandra. Simple coïncidence ? Deux ans plus tard, le procès des braqueurs s'ouvre à Aix-en-Provence ; les hommes sont tous condamnés à de lourdes peines et sont incarcérés. Et c'est leur incarcération qui va faire rebondir l'affaire…