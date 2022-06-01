Au cœur du crime S5 E13 - Affaire Cionini : le fugitif

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Diffusé le 03/08/2026

Le 13 février 1996, Anne-Marie Allaix, une enseignante marseillaise, est abattue de 5 balles de gros calibre, dans sa voiture. Un motard lui a tiré dessus à bout portant à un feu rouge. Pour la police judiciaire, le mode opératoire porte la signature du milieu mafieux. Mais, malgré toutes leurs recherches, les policiers ne découvrent rien dans la vie d'Anne-Marie qui pourrait la relier au grand banditisme. La victime travaillait dans un lycée dit « sensible ». Les policiers pensent alors à un différend avec un élève. Mais cette piste ne donne rien. Quelques jours plus tard, on retrouve une moto, un casque et des gants qui correspondent parfaitement à la description de plusieurs témoins du meurtre. Le propriétaire du deux-roues s'appelle Antoine Cionini, 56 ans. Il est chauffeur de taxi et est surtout l'ancien mari d'Anne-Marie, la victime. Il est remarié et semble mener une vie paisible… Mais cette histoire, qui ressemble à un banal drame familial, n'en est en réalité qu'à ses débuts…