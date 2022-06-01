Au cœur du crime S5 E15 - Affaire Meilhon : une jeune fille prise au piège

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Diffusé le 30/07/2026

Qu'est-il arrivé à la jolie Laëtitia Perrais, 19 ans, serveuse dans un hôtel de La Bernerie-en-Retz, près de Pornic ? Ce 19 janvier 2011, Jessica, sa sœur jumelle, est folle d'inquiétude. Elle vient de retrouver son scooter abandonné juste à côté de leur maison. Les clés sont encore sur le contact et, de part et d'autre du deux-roues, on découvre les chaussures de Laëtitia… Selon plusieurs témoins, la jeune femme a été vue la veille au soir en compagnie d'un homme brun dans un bar ; Laëtitia aurait bu du champagne et même consommé de la drogue. Un comportement jugé étrange par ses proches, car Laëtitia est décrite comme une jeune fille réservée et sérieuse. A-t-elle été victime d'un accident de la route ? Ou bien a-t-elle été victime d'un enlèvement ? La découverte de lettres testamentaires indiquant clairement des intentions suicidaires de Laëtitia jette un peu plus le trouble. Seulement, l'affaire n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît…