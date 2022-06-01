Au cœur du crime S5 E17 - Affaire Saint Aubert : les maçons de l’horreur

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Diffusé le 28/07/2026

Pourquoi donc le téléphone sonne-t-il dans le vide depuis 15 jours chez les époux Saint-Aubert ? Le 19 avril 2008, le fils de Jocelyne, qui vit à Metz, s'inquiète, mais selon leurs voisins, le couple a pu partir en voyage sans prévenir. D'autant qu'il y a des mouvements sur leurs comptes en banque, ce qui tend à prouver que les époux Saint-Aubert sont vivants. Seulement, chose étrange, les gendarmes constatent, en épluchant leurs relevés bancaires, que les retraités achètent essentiellement des jeux vidéo, des vêtements pour enfants et du matériel de maçonnerie. La perquisition au domicile des retraités va faire basculer l'enquête. Dans le lit du couple, les gendarmes découvrent une cordelette, des morceaux d'adhésif et une balle de 9 mm… Dix jours plus tard, le corps de Jocelyne est découvert dans un fossé en pleine campagne. Et grâce à un petit mot que la victime a laissé dans leur salle de bain, les gendarmes vont retrouver le corps de son mari et finalement mettre la main sur leurs assassins.