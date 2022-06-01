Au cœur du crime S5 E2 - Affaire Keller : le tueur à l’oreiller

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Diffusé le 27/06/2026

Le mode opératoire était toujours le même : le tueur s’introduisait sans effraction chez des dames âgées vivant seules, les interrogeait, les étouffait dans leur lit avec un oreiller, les plaçait de manière à faire croire à une mort naturelle… et faisait ensuite main basse sur l'argent et les bijoux de ses victimes. Pendant des années, il a pu agir sans jamais éveiller les soupçons. À deux reprises dans cette affaire, des témoins vont venir voir les enquêteurs : l’un en 1991, l’autre en 2003. Chacun est formel : le tueur s’appellerait Yvan Keller, un cambrioleur déjà connu des services de police. Lorsqu’il est arrêté, ce paysagiste alsacien, décrit par ses voisins comme un garçon sensible et bien sous tous rapports, va passer aux aveux. Et chose sidérante, il déclare être responsable de la mort de près de 150 personnes entre 1990 et 2003. Seulement, son procès n’a jamais eu lieu…