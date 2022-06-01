Au cœur du crime S5 E26 - Affaire Bastouill : un gendre qui attise bien des soupçons

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Diffusé le 29/07/2026

C'est une journée de bonheur qui va virer au cauchemar. À Rivesaltes, près de Perpignan, dans sa magnifique maison de vacances, Jean Bastouill, viticulteur, déjeune avec sa famille sous un soleil éblouissant. Mais ce 15 août 2008, sa fille Anne-Marie ne se sent pas bien. Elle rentre chez elle avec son mari, qui est médecin, pour se reposer. Une sieste dont elle ne se réveillera jamais… Que lui est-il donc arrivé ? Son époux, le docteur Jean-Charles Messmer, déclare qu'elle a fait une rupture d'anévrisme… Mais chose étrange, le médecin aurait refusé de montrer le corps d'Anne-Marie à sa famille. Le cercueil est rapidement fermé et l'incinération va effacer tout espoir de connaître les causes du décès. Très vite, Jean Bastouill, le père de la victime, trouve le comportement de son gendre étrange. Il se demande si sa fille n'a pas été assassinée.