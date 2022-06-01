Au cœur du crime S5 E27 - Affaire Jean Moritz : cinq suspects pour un meurtre

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Diffusé le 14/07/2026

À Louvroil, près de Maubeuge, le 1er juin 2011. Jean Moritz, père de huit enfants, vient de mourir dans l'incendie de son magasin de cotillons et feux d'artifice. À première vue, la mort est accidentelle. Seulement quelques jours plus tard, l'autopsie va révéler une tout autre thèse, celle d'un assassinat. Jean Moritz a été roué de coups, étranglé et poignardé avec un tournevis. Pour brouiller les pistes, son assassin a ensuite mis le feu, en prenant soin d'emporter le téléphone et l'ordinateur de sa victime, avant de fermer la porte à clef. Mais alors qui pouvait en vouloir à cet homme pourtant a priori aimé de tous ? Débute alors une incroyable enquête, pleine de rebondissements, qui va révéler dans l'entourage du père de famille plusieurs suspects possibles. Quatre ans après les faits, c'est finalement une émission de télévision qui va faire redémarrer l'enquête. Après un reportage consacré à l'affaire, le juge d'instruction décide de remettre plusieurs suspects sur écoute et va réussir à confondre l'un d'entre eux.