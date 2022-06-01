Au cœur du crime S5 E3 - Affaire Pignal : le meurtre de la riche héritière

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1er janvier 1996. Brison-Saint-Innocent. C'est dans ce petit village tranquille qu'Anne-Marie Pignal, 76 ans, est retrouvée poignardée à son domicile. L'arme du crime : un couteau à pain. Avant de mourir, la vieille dame dit avoir ouvert sa porte à deux hommes et que l'un d'eux a voulu l'étrangler. Seulement, elle succombe dès son arrivée à l'hôpital, sans pouvoir identifier ses agresseurs. Très vite, les enquêteurs privilégient la piste d'un proche car il n'y a eu aucune effraction et une importante somme d'argent est restée sur une table de la cuisine. Et les soupçons se portent sur Hugues, le fils adoptif des Pignal. Mais faute d'éléments, l'homme sera relâché. Trois ans passent et l'homme est de nouveau interrogé. Bourré de dettes, Hugues aurait pu tuer sa mère pour toucher l'héritage. Mais le suspect clame son innocence. Pourtant, il est écroué. L'homme avait-il des complices ? Et pourquoi, si c'est lui le coupable, sa mère ne l'a-t-elle pas dénoncé avant de mourir ?