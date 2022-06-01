Au cœur du crime S5 E30 - Affaire Chabé : le pompier suspect idéal ?

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Diffusé le 04/08/2026

Le 26 février 2005, la vie de Ludovic Chabé, pompier de 28 ans, bascule dans l'horreur. Quand le jeune homme rentre chez lui à Humbercourt, dans la Somme, il découvre son épouse Françoise, allongée sur le sol de la cuisine, face contre terre, un foulard de soie noué autour du cou… Deux jours après le drame, l'autopsie de la victime va révéler qu'elle a été violemment frappée au visage puis étranglée. Le jeune veuf va rapidement attirer les soupçons des enquêteurs. En effet, certains proches de la victime affirment que depuis quelques semaines la jeune femme pouvait éclater en sanglots sans raison. Et pourquoi ce pompier aguerri n'a-t-il rien tenté pour réanimer sa femme ? Le jeune homme est mis en examen pour meurtre et écroué. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, l'affaire va même connaître, un an après le drame, un incroyable rebondissement. En effet, les enquêteurs découvrent que Françoise avait un secret. Elle avait un amant, un homme marié qui allait devenir père de famille…