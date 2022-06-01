Au cœur du crime S5 E34 - Affaire Wesphael : le mystère de la chambre 602

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Ostende, en Belgique, une station balnéaire de la mer du Nord. Le 31 octobre 2013, à l'hôtel Mondo, le client de la chambre 602 s'approche du réceptionniste de l'hôtel et lui dit de but en blanc : « Ma femme vient de se suicider, appelez les secours ! » Le client n'est pas n'importe qui. Il s'appelle Bernard Wesphael. Il a 54 ans, c'est un parlementaire belge écologiste. Le réceptionniste décide alors de monter dans la chambre 602 et il découvre le corps de Véronique Pirotton, 42 ans, journaliste, qui gît dans la salle de bains attenante à la chambre. Tout laisse penser à un suicide, d'autant que la jeune femme a déjà fait par le passé plusieurs tentatives. Seulement, l'enquête va mettre en doute ce scénario. Véronique Pirotton s'est bagarrée. Bernard Wesphael serait-il venu sans y être invité, dans le but de tuer sa femme ? Le procès qui s'est tenu en octobre 2016 a acquitté le député. Mais est-ce la vérité ? Nous lui avons demandé et il a accepté de nous raconter sa version des faits.