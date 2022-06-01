Au cœur du crime S5 E36 - Affaire Lieber : la veuve était en rouge

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Le 14 mars 2015, un cortège d'hommes et de femmes défile dans les rues du village de Trois-Ponts, en Belgique francophone. Tous pleurent Bruno Lieber, décédé quelques jours plus tôt des suites d'un cancer, à l'âge de 54 ans. Mais à son décès, sa sœur, Anne-Marie Lieber, ne se résout pas à accepter la thèse de la mort naturelle. Trop de détails lui paraissent étranges. Et notamment l'attitude de sa belle-sœur, Nancy, qui ne semble pas affectée par la disparition brutale de son compagnon. Mais comment le prouver ? Pendant les mois qui suivent la disparition de Bruno, Anne-Marie Lieber va alors mener sa propre enquête et son acharnement va finir par payer. Avec l'aide de proches, Anne-Marie va même réussir à apporter la preuve que la veuve de Bruno est impliquée dans sa disparition, grâce à un enregistrement audio réalisé à son insu, dans lequel elle dévoile un terrible secret...