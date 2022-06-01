Au cœur du crime S5 E37 - Affaire Rousseau : amitié mortelle

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Diffusé le 30/06/2026

Chérence, un hameau du Vexin, dans la nuit du 7 au 8 avril 2012. En rentrant chez lui à 2h30 du matin, Alan Caillaud, 23 ans, est surpris. La petite maison qu’il habite avec sa compagne Maëva et Lorenzo, leur fils d’un an, est plongée dans le noir. Il découvre sa compagne Maëva massacrée sur leur lit, du sang jusqu’au plafond. Leur petit garçon, terrorisé, a le bras coincé sous le corps inerte de sa mère. Alors la famille et les amis de Maëva se serrent les coudes autour de lui et des parents de la jeune femme. Notamment Alain Berruet, le meilleur ami du père de Maëva. Mais des témoins affirment avoir vu la fourgonnette d’Alain Berruet garée près de chez Maëva, le soir des faits. L’ami de la famille est alors arrêté et interrogé. Il va révéler un terrible secret qui va faire basculer l’enquête.