Au cœur du crime S5 E38 - Affaire Dagorn : le mystère des empoisennements en série

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23 juillet 2011, à l'Hôtel du Piémont, un modeste établissement de la ville de Nice, Michel Kneffel, un retraité, est retrouvé allongé sur le sol, la tête dans une mare de sang. L'homme a été assassiné. L'autopsie va révéler des traces de somnifères dans son sang. Rapidement, son amie, Patricia Dagorn, se trouve dans le collimateur des enquêteurs. Seulement, faute de preuves, l'enquête est classée sans suite le 14 octobre 2011. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais un an plus tard, à 500 kilomètres de Nice, dans les Alpes, le nom de Patricia Dagorn refait surface, lorsque Robert Mazereau, 87 ans, est découvert agonisant par sa fille. Le vieil homme a été empoisonné. Et chose incroyable, il était lui aussi depuis peu le compagnon de Patricia Dagorn. Le 23 avril 2013, l'empoisonneuse est condamnée à cinq ans de prison pour abus de faiblesse, séquestration et violences, mais celle que l'on appellera bientôt l'empoisonneuse de la Riviera est loin d'avoir révélé tous ses secrets !