Au cœur du crime S5 E39 - Affaire Le Page : trop belle pour toi

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Diffusé le 29/06/2026

Le 24 juillet 2009, dans la très chic station balnéaire du Trez-Hir, à Plougonvelin, dans le département du Finistère, le corps calciné de Jean-Jacques Lepage est retrouvé au milieu des décombres de sa belle villa qui a été détruite par un incendie. Alors que tout le monde pense qu’il s’agit d’un malheureux accident, une semaine plus tard, coup de théâtre : l’autopsie révèle que le retraité de 68 ans a été assassiné de plusieurs coups de couteau. L’enquête s’oriente vers une jeune femme Laetitia Monier, surnommée Lola. Pendant presque trois années, les enquêteurs vont se heurter à des versions invraisemblables, jusqu’à ce qu’un mystérieux corbeau, dans une lettre anonyme envoyée au juge d’instruction, fasse des révélations qui vont changer le cours de l’enquête.