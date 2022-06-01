Au cœur du crime S5 E40 - Affaire Gonzalez : concours de circonstance

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31 octobre 2008. En Isère, le cadavre d'un homme est découvert à l'arrière d'une voiture carbonisée. Il s'agit de Daniel Cano, qui vit à quelques centaines de mètres de là avec Manuela, 47 ans, son épouse. Dans un premier temps, les autorités pensent qu'il s'agit d'un suicide. Une thèse soutenue par Manuela, qui raconte que l'homme, très déprimé, avait glissé un mot dans la tombe de sa mère, sur lequel il avait écrit « je serai bientôt à tes côtés ». Seulement, en regardant de plus près la vie de Daniel Cano, les enquêteurs vont découvrir un détail troublant. Un mois plus tôt, Daniel Cano a réchappé par miracle à un incendie dans la chambre dans laquelle il dormait seul. Sa femme aurait alors évoqué une bougie renversée par le chien. La piste criminelle est alors privilégiée et l'enquête va mener les enquêteurs de surprises en surprises. Manuela Gonzalez a eu un passé amoureux tragique et mouvementé. Alors, qu'est-il vraiment arrivé à Daniel Cano : meurtre ou suicide ?