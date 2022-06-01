Au cœur du crime S5 E41 - Affaire Mosser : piège à domicile

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Diffusé le 29/06/2026

12 septembre 2013, à Illfurth, dans le Haut-Rhin. Alors qu’elle devait aller chercher ses enfants et ses neveux à l’école, Isabelle Mosser ne s’est pas présentée à la sortie des classes. Affolé, son mari Éric quitte son travail et se rend à son domicile. Il y découvre son épouse gisant dans une mare de sang. Elle a reçu huit coups de couteaux, dont sept dans le dos. Commence alors une incroyable enquête qui va mener les enquêteurs sur de nombreuses pistes. Alors que toutes les pistes se referment les unes après les autres, un mystérieux corbeau va faire son apparition. Six mois après la mort de sa femme, Éric Mosser reçoit dans sa boîte aux lettres un courrier anonyme. L’auteur y revendique le meurtre d’Isabelle et, chose étrange, la nomme « Belli ». Ce surnom, seuls les amis intimes de la victime le connaissent. L’enquête prend alors une tout autre tournure...