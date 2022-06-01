Au cœur du crime S5 E5 - Affaire Raspini : le meurtre de la rentière

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Diffusé le 10/08/2026

10 mars 2002 à Nice. Une riche rentière, Francine Véran-Raspini, 72 ans, et son fils Marc, 48 ans, disparaissent mystérieusement, sans laisser de trace. Chose troublante, ces propriétaires terriens, dont la famille avait fait fortune dans la culture des œillets sur les hauteurs de Nice, ne s'absentaient jamais sans prévenir. Quinze jours plus tard, la voiture du fils, une Renault 11 de couleur sombre, est retrouvée à proximité de l'aéroport. Les portières du véhicule sont ouvertes, et les clés sont dans la boîte à gants. Les Raspini seraient-ils partis en voyage ? Ont-ils fui quelque chose ? Un mois après la disparition, les corps de la vieille dame et de son fils sont retrouvés. Détail macabre, l'autopsie montre que Francine Raspini a été enterrée vivante. Des écoutes téléphoniques et des chèques de plusieurs dizaines de milliers d'euros, apparemment signés de la main de la riche rentière, permettront aux enquêteurs d'établir qu'il s'agit d'un double assassinat.