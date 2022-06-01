Au cœur du crime S5 E7 - Affaire Greiner : au-dessus de tout soupçon

Chargement

Diffusé le 07/08/2026

Décembre 1987, dans un petit village du Gard, un chasseur découvre le corps d'Évelyne Boucher, une lycéenne de 16 ans, violée et tuée d'une balle de 22 long rifle. Elle avait disparu la veille après avoir pris le bus scolaire pour rentrer chez elle. Quatre jours plus tard, un homme retrouve une boucle d'oreille à 200 mètres de la maison d'Évelyne. Et si son assassin était un voisin ? À partir de cet instant, chaque habitant du quartier devient un suspect potentiel et, parmi eux, un chauffeur routier qui a déjà été condamné pour des affaires de mœurs. Mais son groupe sanguin ne correspond pas à celui de l'homme qui a laissé son sperme sur la scène de crime. L'enquête repart à zéro… Les tueurs en série Michel Fourniret et Roberto Succo sont alors soupçonnés car ils auraient pu se trouver dans le département à cette date. Mais sans résultat ! L'enquête va durer plus de dix-neuf ans et c'est un extraordinaire concours de circonstances qui va permettre d'élucider ce meurtre !