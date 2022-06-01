Au cœur du crime S5 E9 - Affaire Deprez : le quatuor diabolique

Chargement

Diffusé le 06/08/2026

5 février 2000, Éragny-sur-Oise, en région parisienne. À la nuit tombante, deux chasseurs découvrent le corps en partie calciné d'un homme couché face contre terre. La victime s'appelle Joël Deprez, un déménageur de 38 ans, père de famille de Franconville. Sa femme avait signalé sa disparition dix jours plus tôt, mais face aux enquêteurs, Nathalie Deprez dresse le portrait d'un homme alcoolique et violent. L'autopsie établit que Joël Deprez était encore vivant lorsqu'il a été carbonisé, une faible dose d'anxiolytique retrouvée dans son estomac. Son véhicule est retrouvé à Épinay-sur-Seine, à plus de 25 kilomètres du lieu de la découverte du corps. Très vite, les policiers sont intrigués par Nathalie Deprez, la veuve. Ils découvrent que cette femme leur a menti. Joël était en fait un bon père de famille, un mari attentif, un employé sérieux. L'enquête progresse et l'on ne tarde pas à découvrir que l'homme, en réalité, était la victime d'un quatuor diabolique.