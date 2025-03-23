Batch cooking Émission 4

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Diffusé le 23/02/2025

Menu de fête dans Batch Cooking ! Justine Piluso s’entoure d’invités prestigieux : Camille Cerf, la Miss France 2015, et Mikka Rocchia, instagrammeur et père de famille à l’origine du podcast Mariés 3 enfants. La première aime la food du nord de la France, le second la gastronomie italienne. Justine nous proposera des bons petits plats familiaux réconciliant le nord et le sud, toujours dans l’esprit batch cooking : on rationalise et on cuisine en une seule fois pour toute la semaine !