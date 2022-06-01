Beauty & The Beast S1 E2 - Le lac des cygnes

Chargement

Diffusé le 16/11/2013

Cathy, obsédée par le meurtre de sa mère, découvre dans ses affaires un document évoquant des expériences faites sur l'ADN humain, et en parle à Vincent. Il pourrait y avoir un rapport avec ce qu'il a subi. Au même moment, Tess et Cathy enquêtent sur la mort d'une ballerine qui est tombée d'un toit. Malgré les avertissements de Vincent, Cathy continue ses recherches sur l'opération Muirfield et les meurtriers de sa mère, et se fait agresser. Pour la seconde fois, Vincent lui sauve la vie...