Beauty & The Beast S1 E5 - Le retour de Saturne

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Diffusé le 07/12/2013

C'est l'anniversaire de Catherine ! Elle n'a pas très envie de le fêter mais sa sœur organise tout de même une fête surprise. Cathy et Tess enquêtent sur la disparition d'une femme ayant laissé derrière elle sa bague de fiançailles. Elles pensent tout d'abord qu'elle a simplement quitté son petit ami, jusqu'au moment où elles inspectent l'appartement du couple. Rien n'y indique la présence d'une femme... Vincent et Cathy se posent de plus en plus de questions sur leur relation...