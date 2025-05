Below deck : sailing yacht S3 E12 - La nouvelle recrue

Diffusé le 01/08/2024

En plein cœur de la Méditerranée, l'équipage d'un yacht de luxe navigue entre défis personnels et exigences de passagers fortunés. À bord du Parsifal III, chaque croisière est marquée par des tensions, des romances et des drames imprévisibles. Entre paysages splendides et remous émotionnels, la vie à bord est tout sauf un long fleuve tranquille...