Beyblade Burst Quad Drive On décolle Le Grand Voyage Arien

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Diffusé le 01/10/2022

Voyant quelque chose de spécial dans cette nouvelle génération de Bladers, Valt décide de leur donner une formidable occasion de montrer leurs qualités : le Grand Voyage Aérien ! Avec l'aide de Wakiya, ils vont voyager partout dans le monde et combattre les plus grands Bladers de tous les temps ! Mais depuis que Bel a mis à jour Belfyre, il se conduit de façon imprévisible, pendant les combats. Le Prince des Ténèbres réussira-t-il à maîtriser ses améliorations avant de devoir monter dans l'arène ?