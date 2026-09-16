Bonne à tout faire Bonne à tout faire

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À la fois sérieux, léger et drôle, sans jamais affaiblir son propos, ce documentaire raconté à la première personne met en lumière les mécanismes invisibles de l’inégale répartition des tâches domestiques dans les couples hétéros et esquisse les voies possibles d’une révolution ménagère. Entre confidences, disputes et prises de conscience, la réalisatrice nous entraîne dans une réflexion à la fois intime et universelle, à la rencontre de témoins et de spécialistes qui ouvrent un véritable espace de discussion.